Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio. È il primo passo di una ristrutturazione delle varie strutture che si occupano dell’epidemia da Covid 19. Tra gli osservati speciali ci sono la struttura del commissario Domenico Arcuri e la composizione del Comitato tecnico scientifico. La questione non è stata affrontata dal consiglio dei ministri. Il premier Draghi ha ringraziato Borrelli per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

Classe 1966, laureato in ingegneria a Roma, Curcio da ottobre 2019 ha ricoperto il ruolo di capo del Dipartimento Casa Italia. Nella sua carriera ha ricoperto molti incarichi, da coordinatore dei Vigili del fuoco durante il Giubileo del 2000 al vertice Nato-Russia del 2002. Nel 2007 viene chiamato al Dipartimento della Protezione civile dove nel 2008 guida l’ufficio Gestione delle emergenze. Fino al 20015 si occupa delle diverse crisi che colpiscono il Paese, dal terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009 a quello in Emilia Romagna nel 2012, fino al naufragio della Costa Concordia. Dal 2015 al 2017 Curcio è stato a Capo del Dipartimento della Protezione Civile, incarico che ora tornerà a coprire nuovamente. corriere.it