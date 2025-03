Protezione civile, corso formazione 900 nuovi volontari Lazio

“Grazie alla proficua e funzionale collaborazione tra la Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile, NUE 112 Regionale e il Centro di Servizio per il Volontariato, è stato programmato un corso “base” in materia di Protezione Civile rivolto ai volontari iscritti da meno di due anni. Il corso è finalizzato a far apprendere in modo completo ed esaustivo, non solo l’organizzazione, il funzionamento e la struttura della Protezione Civile, ma soprattutto quali siano i principali rischi e pericolosità che si trovano spesso ad affrontare i volontari, in modo da garantirne una preparazione adeguata a garantire un’azione calcolata, razionale ed eseguita in termini di massima sicurezza e prevenzione”. Lo comunica la Regione Lazio.

Redazione Digital