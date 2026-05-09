Promozione in Serie A, “Risultato straordinario per tutta la provincia di Frosinone”

“Risultato straordinario per tutta la provincia di Frosinone e per la Regione Lazio – ha affermato Piergiorgio Fascina, membro Giunta Comitato Italiano Paralimpico Lazio – Una stagione affrontata con grinta, con passione e con fair play. Un’avventura calcistica conclusa nel migliore dei modi; la Serie A rappresenta una eccezionale vetrina attraverso cui valorizzare e promuovere i valori del nostro territorio. Complimenti al presidente Stirpe, a tutta la società, alla squadra, allo staff tecnico, ai tifosi e alla Città di Frosinone”.

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