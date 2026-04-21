Prodotti della Valle di Comino, ecco il negozio di comunità

La Valle di Comino compie un passo concreto verso la valorizzazione delle proprie eccellenze e dei modelli di economia sostenibile. Domenica 3 maggio 2026, a Gallinaro, sarà inaugurato il primo “Negozio di Comunità” del territorio, un’iniziativa promossa dal Biodistretto della Valle di Comino con l’obiettivo di rafforzare le filiere locali, sostenere i produttori e promuovere uno stile di consumo consapevole. L’inaugurazione si svolgerà in Via San Gerardo, dalle 9 alle 16, e sarà accompagnata da una giornata aperta al pubblico dedicata ai prodotti biologici, alle eccellenze DOP e IGP e alla riscoperta dei sapori autentici del territorio. Il programma prevede street food locale, momenti di musica dal vivo, laboratori dedicati ai più piccoli e un info point con nutrizionista, a testimonianza di un approccio integrato che unisce qualità alimentare, educazione e comunità. Il “Negozio di Comunità” nasce come spazio condiviso, punto di incontro tra produttori e cittadini, e rappresenta un modello innovativo capace di coniugare economia locale, sostenibilità ambientale e coesione sociale. Un luogo in cui il consumo a km0 diventa scelta quotidiana e consapevole, valorizzando le produzioni del territorio e rafforzando il legame tra chi produce e chi acquista. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita del Biodistretto della Valle di Comino, da tempo impegnato nella promozione di pratiche agricole sostenibili e nella costruzione di una rete territoriale attenta alla qualità e all’identità locale.

Redazione Digital