Nel 1994 Massimo Troisi, in occasione delle riprese del film “Il postino” scelse la spiaggia del Pozzo Vecchio di Procida, splendida isola tra Ischia e Napoli, oggi dichiarata capitale italiana cultura 2022.

La cittadina di circa 10 mila abitanti che troneggia nell’isola nel Golfo di Napoli è stata proclamata da una giuria presieduta dal professor Stefano Baia Curioni dopo l’esame dei dieci progetti presentati dalle città che si sono candidate. La designazione si è svolta alla presenza del ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Dario Franceschini. Si erano proposte: Ancona, Bari, Cerveteri , L’Aquila , Pieve di Soligo (Treviso), Taranto , Trapani , Verbania Lago Maggiore e Volterra.

«È una enorme gioia, Procida è metafora di tante comunità che hanno riscoperto entusiasmo ed orgoglio per i propri territori e vogliono riscattare le proprie terre. Siamo certi che la cultura possa essere un detonatore del piano strategico di rilancio del paese». Così il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, ha commentato la proclamazione dell’isola capitale italiana della cultura per l’anno 2022. È una occasione straordinaria per una piccola isola, lavoreremo sodo per rendere l’Italia orgogliosa di questa scelta», ha aggiunto.