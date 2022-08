Procedura infrazione inceneritore San Vittore, ecco la posizione del Comune di Frosinone

La giunta comunale di Frosinone prende posizione in merito alla procedura di infrazione alla normativa comunitaria e petizione avviata dai comuni della Comunità montana Santa Croce. L’oggetto della procedura riguarda l’impianto di incenerimento sito a San Vittore del Lazio, inerente alle tre linee già operanti, oltre alla quarta linea autorizzata da parte della Regione Lazio. “L’amministrazione comunale di Frosinone – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – è da anni impegnata nella individuazione di metodologie di studio delle emissioni inquinanti, promuovendo comportamenti e scelte meno impattanti e più rispettose della salute della nostra comunità. Per questo motivo, comprende e condivide le preoccupazioni dei Comuni della comunità montana Monte Santa Croce, dell’alto Casertano, della provincia di Frosinone e dell’Associazione Medici di Famiglia per l’ambiente, che hanno condotto alla predisposizione di una procedura di infrazione e petizione presso l’Unione Europea nei confronti della Regione Lazio in merito alla proposta di ampliamento dell’impianto di incenerimento/termovalorizzatore ubicato a San Vittore del Lazio”. “L’intera provincia è un territorio critico e fragile, da nord a sud; qui insiste anche il Sin della Valle del Sacco – ha aggiunto il vicesindaco e assessore all’ambiente, Antonio Scaccia – L’amministrazione comunale di Frosinone, in un confronto continuo con l’associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente, segue da anni una linea improntata a franchezza e trasparenza sui temi della sostenibilità e del rispetto dell’ecosistema, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Proseguiremo su questo percorso, valutando le migliori azioni possibili per preservare e proteggere il territorio in modo efficace, attento e incisivo”. Nella delibera di giunta, si comunica la comprensione e condivisione delle tematiche di fondo della salvaguardia della salute e della sostenibilità ambientale ai comuni della comunità montana, in riferimento a trattamenti di rifiuti non finalizzati al mantenimento degli equilibri delle matrici naturali di acqua, aria e suolo.

Redazione Frosinone