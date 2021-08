“La medaglia Dirac, uno dei principali premi scientifici internazionali, per la prima volta è stata assegnata a una ricercatrice italiana e nostra concittadina: Alessandra Buonanno – ha affermato Nadia Bucci, sindaco di San Vittore del Lazio – La dottoressa che lavora in Germania, nell’Istituto Max Planck per la Fisica gravitazionale di Potsdam con la medaglia Dirac è stata premiata per le sue ricerche teoriche alla base della rilevazione delle onde gravitazionali. Congratulazioni, dottoressa Buonanno. Vivissimi complimenti anche al papà Pompeo e alla mamma Tommasina”.

Redazione Cassino