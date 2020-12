La vaccinazione “è andata molto bene, è stata molto emozionante ed è un momento che non dimenticheremo mai”. E’ quanto ha affermato Claudia Alivernini, l’infermiera dell’Ospedale Spallanzani di Roma che è stata la prima operatrice sanitaria a essere vaccinata contro il Covid-19 in Italia. “Sono molto fiera di essere la prima a mettere il volto per questa campagna vaccinale”, ha aggiunto.

“Allo Spallanzani con i primi 5 operatori della sanità appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in avanti. Grazie alla scienza sconfiggeremo il Covid”. Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.