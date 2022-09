Prima Notte Bianca dei bambini e della musica, bagno di folla a Sora

Bagno di folla a Sora in occasione della prima edizione della Notte Bianca dei bambini e della musica. “Migliaia di persone hanno raggiunto il centro storico per assistere e partecipare alle numerose attività proposte ed agli spettacoli in programma – hanno affermato gli organizzatori – Obiettivo centrato dall’amministrazione comunale e dalla Pro Loco di Sora che hanno lavorato in sinergia con tantissime realtà del territorio per regalare alla città una notte piacevole e ricca di emozioni”.

Redazione Sora