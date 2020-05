Tra i prodotti che evidenziano i più alti rincari, Coldiretti evidenzia, in particolare, quelli di fave fresche e carciofi. A fronte dei pochi centesimi riconosciuti agli agricoltori, la forbice si allarga a dismisura al consumo — spiega Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, una delle regioni più agricole d’Italia, come per esempio per i caroselli il cui prezzo, da 1,20 euro al chilo nei campi, schizza a 3,80 euro al dettaglio con una forbice che segna il +217%. O le fave novelle che dagli 0,40 euro pagati agli agricoltori vengono vendute a 2,80 euro al chilo con +600%, i carciofi con prezzi al dettaglio del +591% rispetto ai campi, i piselli verdi che da 1 euro in campagna sono venduti al consumo a 4,50 euro al chilo, fino ai broccoli con una forbice del 400%. A pesare è il persistere della chiusura di ristoranti, bar, agriturismi e anche dei mercati rionali e dei mercati degli agricoltori che moltiplicando gli sbocchi di mercato e ampliando la concorrenza aumentano le possibilità di scelta dei consumatori e svolgono una funzione calmieratrice sui prezzi».