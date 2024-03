Prevenzione e tutela salute, la BPC a sostegno delle donne tutti i giorni

Iniziative per le donne, per sostenere la vita familiare, l’imprenditoria femminile, ma anche progetti di prevenzione e tutela della salute. Tanti i progetti sul tavolo della BPC a favore delle donne e l’8 marzo, Festa della Donna, è la data giusta per annunciarli. «Come ogni anno – dice il Presidente Vincenzo Formisano – l’8 marzo è una giornata dedicata alle donne. Siamo perfettamente consapevoli che non basta una festa di un giorno, che questa ricorrenza è spesso discussa, ma abbiamo voluto scegliere questa data – che ha comunque un forte valore simbolico – per ribadire, ancora una volta, la vicinanza di Banca Popolare del Cassinate alle donne, a tutte le donne e soprattutto ai tanti, variegati aspetti della loro vita. C’è la vita personale, la vita familiare, c’è il lavoro e la professione, ci sono le nuove idee imprenditoriali tutte al femminile che da sempre la nostra banca sostiene con progetti ad hoc, in particolare con una declinazione speciale del finanziamento Prima Idea, nel quale una particolare attenzione è riservata proprio ai progetti imprenditoriali proposti dalle donne. Negli ultimi anni inoltre, è aumentata la presenza femminile all’interno della nostra struttura anche in ruoli apicali e all’interno del CdA: per noi si è trattato non di un semplice adeguamento alla normativa sulla parità di genere e sulle pari opportunità, ma del riconoscimento dello specifico contributo che le donne portano in ogni contesto lavorativo e professionale. E poi c’è la salute, elemento imprescindibile e preziosissimo per ogni persona e presupposto indispensabile per qualsiasi progetto. Per questo, la nostra banca ha scelto proprio l’8 marzo per preannunciare il proprio impegno per la prevenzione: saremo infatti tra i partner di un importante progetto che, in collaborazione con altri enti, porterà nelle piazze eventi di screening e prevenzione attraverso esami diagnostici messi gratuitamente a disposizione delle donne soprattutto favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella. Si tratta di un progetto con un forte impatto sociale che coinvolge professionisti della sanità, aziende e pubbliche amministrazioni. A breve verranno forniti maggiori dettagli su questa iniziativa, ma sono felice di preannunciare proprio oggi quello che è un gesto di vicinanza alla comunità e a tutte le donne che testimonia in maniera concreta il nostro impegno e la nostra voglia di essere concretamente vicini alle donne, con gesti semplici ma importanti e che, talvolta, possono essere decisivi».

Redazione Cassino