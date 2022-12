Presepe vivente in Ciociaria, boom di visitatori nel centro storico di Alatri

“Dopo 3 anni di stop è tornato in scena il presepe vivente ad Alatri organizzato dagli Acclamatores di San Sisto I PM e patrocinato Comune di Alatri – ha affermato Maurizio Pirazzi – Quest’anno siamo stati inondati da migliaia di visitatori, è stato un evento eccezionale anche per noi. Abbiamo cercato di riportare il cuore nel centro storico che ha reso unica la scenografia del presepe vivente. Un mix di sentimenti ed emozioni così forti e speciali da riuscire a trasmetterle a chiunque guardi. È un presepe vivente che ci racconta le fasi più importanti della nascita di Gesù Bambino, con intorno gli antichi mestieri e il suono di zampogne. È un percorso che ha stupito il visitatore, e camminando nei vicoletti in un’atmosfera suggestiva da quella nota in più di vivere il Natale nella sua vera essenza. Ci preme scusarci se le attese sono state lunghe, ma proprio la zona così caratteristica e unica ci ha impedito di smaltire velocemente la grande affluenza di visitatori che in questo anno è stata straordinaria, cercheremo per il prossimo anno di migliorare il percorso, ma abbiamo cercato comunque di fare il possibile. Le figure erano emozionate, i bambini erano stupefatti nel vedere tutto così vero, tutto così autentico, tutto fatto con il cuore per rendere magico il giorno di Santo Stefano. E la vera magia si respira in ogni angolo, in ogni figura, sino ad arrivare alle mura ciclopiche che hanno fatto da culla alla maestosa Natività. Vogliamo ringraziare la Polizia Locale tutta e il comandante Nicola Bucciarelli che si è messo a disposizione affinché tutta la manifestazione si svolgesse nella totale sicurezza, le varie Protezione Civile del nostro paese, il Comune di Alatri e il delegato alla cultura Sandro Titoni e l’intero ufficio cultura capitanato da Antonio Agostini, il vivaio Mariani per la concessione delle piante, la Decor Paint per i mezzi di trasporto, i forni Cappella Massimiliano e le Macine di Cellerano, un doveroso ringraziamento va a Fabio Campili che con la sua zampogna ha portato quel tocco in più al nostro presepe e a tutti gli abitanti della zona che ci hanno messo a disposizione i loro spazi per la buona riuscita della manifestazione. Il nostro più sentito ringraziamento va a tutti i bambini che hanno partecipato al presepe vivente e ai loro genitori per la grande disponibilità, a tutti i personaggi che con le loro scene hanno emozionato i visitatori, e un grande grazie va a tutti gli organizzatori che con grande impegno hanno donato il loro tempo affinché Alatri potesse avere la sua stupenda Natività. Vi diamo appuntamento al prossimo anno per la XXII edizione”.

Redazione Alatri