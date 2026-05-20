Presenza donne vertici aziendali, solo il 31% ecco i dati

Secondo LinkedIn, se è vero che la partecipazione femminile alla forza lavoro in Italia sta aumentando, la percentuale d’accesso ai ruoli di leadership aziendale nella penisola, fatica ancora a crescere: soltanto il 31% degli incarichi nella leadership aziendale è ricoperto da donne. Eppure, una recente indagine realizzata dalla Liuc – Università Cattaneo in collaborazione con Aidaf (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) attesta che sul piano economico-finanziario, si registra un miglioramento dei risultati aziendali delle imprese guidate da donne, in termini di fatturato (3,46), redditività (3,57), miglioramento dei processi esistenti e della capacità di resistere e rispondere alle difficoltà (3,85). Ed è proprio quest’ultima virtù a definire un innovativo paradigma femminile di management. Ad incarnarlo è Manuela Manenti, Commissario straordinario per gli alloggi universitari, noto come “Miss Housing” del decreto Pnrr, per il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). La manager, con una lunga esperienza nella gestione di progetti pubblici delicatissimi ed emergenziali , inclusi interventi post-sismici in Abruzzo, Marche ed Emilia-Romagna, sarà protagonista di Lady of emergency: governare la complessità nelle emergenze, la prima “scuola di resilienza” che passando in rassegna un’esperienza biografica contrassegnata da grandi responsabilità collettive, disegnerà una traiettoria di successi mai scontati. La Manenti sarà a Roma, il prossimo 27 maggio, dalle 18 :30 ad Open Space (Via XX settembre 5, Roma), il Communication hub che costruisce ponti tra la professione ingegneristica e l’attualità storica, culturale, economica e sociale italiana. La kermesse si tiene presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. A condurre la serata, intervistando l’ospite, sarà Alberto Romagnoli, consigliere delegato alla Comunicazione del CNI.

Redazione Digital