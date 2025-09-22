Presa d’assalto la stazione Centrale, tutti incappucciati ecco i manifestanti Pro Pal

La manifestazione per Gaza a Milano, che ha portato in piazza oltre diecimila persone, è terminata con scontri e tensioni dentro e fuori la Stazione Centrale. Dopo ore di corteo, studenti, insegnanti, famiglie e attivisti si sono riversati verso l’atrio principale. Qui la situazione è sfuggita di mano, molti studenti, cittadini e professori si sono allontanati non riconoscendosi in questo epilogo. «Il vandalismo di oggi, causato da frange violente, non trova giustificazione e certamente non aiuta la causa di Gaza». Così il sindaco di Milano Beppe Sala commenta quanto sta avvenendo in città. «In queste ultime settimane si sono succedute a Milano manifestazioni molto partecipate a difesa della causa Palestinese, sempre in maniera pacifica», ha aggiunto. Un gruppo di manifestanti vestiti di nero ha cercato di entrare nello scalo ferroviario: l’ingresso è stato immediatamente chiuso dalle forze dell’ordine con un cordone serrato. Ne sono seguiti spintoni, lanci di fumogeni e cariche di alleggerimento. Una frangia di violenti ha utilizzato cartelli stradali, cestini e transenne per rompere vetrine e porte di accesso alla stazione. Immediata però la reazione della polizia, che ha costretto i manifestanti ad indietreggiare. I giovani, centinaia, hanno dapprima tentato l’accesso dalla fermata dellla metropolitana, bloccati sulle scale mobili a manganellate dai poliziotti. Sono stati sparati numerosi fumogeni e ci sono state cariche di alleggerimento. Parte dei manifestanti ha lanciato oggetti e parti di impalcature verso la polizia che cercava di respingerli e poi ha chiuso i cancelli di ingresso della stazione.

I cancelli abbassati hanno trasformato la stazione in una trappola temporanea: passeggeri e turisti in transito sono rimasti bloccati, valigie alla mano, senza sapere se uscire o aspettare. Il fumo dei lacrimogeni ha invaso l’atrio, costringendo decine di persone a rifugiarsi nei bar interni o a coprirsi il volto con sciarpe e magliette. Una ragazza è stata soccorsa con una ferita alla testa. In pochi minuti l’ordine pubblico si è trasformato in caos. «Non così si porta avanti una protesta», hanno urlato alcuni manifestanti pacifici, mentre altri tentavano di calmare i più agitati. La tensione è esplosa a poche ore da una manifestazione che, fino a quel momento, aveva visto la partecipazione ordinata di studenti e insegnanti, con slogan e striscioni contro la guerra. Il presidio della polizia all’esterno ha trattenuto la folla lontana dagli ingressi ferroviari mentre i convogli hanno subito ritardi e centinaia di viaggiatori sono rimasti intrappolati nell’incertezza. I treni in partenza sono stati bloccati, mentre quelli in transito per oltre un’ora hanno saltato la fermata Centrale. L’immagine è stata quella di un nodo vitale della città congelato: da un lato la piazza politica, dall’altro la vita quotidiana dei passeggeri. Il bilancio provvisorio parla di decine di persone in corso di identificazione e momenti di forte disagio per chi si trovava in transito, anche in via Piranesi. corriere.it