Prendono il reddito di cittadinanza, il Comune di Cassino li chiama a lavorare nei parchi pubblici.

“Aree del Teatro Romano e dell’Anfiteatro ripulite dalle erbacce e da rifiuti. Gli operai del Comune sono stati coadiuvati nell’intervento dai percettori del reddito di cittadinanza: 10 unità lavorative, a giorni alterni, 5 per volta, per due ore giornaliere. Da norma possono essere utilizzati complessivamente per 8 ore settimanali. Il loro contributo è stato comunque molto utile per ridare decoro ad una parte del nostro territorio particolarmente prezioso per il patrimonio storico-culturale che custodisce”. Lo comunica l’amministrazione di Cassino.

Redazione Cassino