“Un aiuto in più”, è il progetto di utilità collettiva (Puc) rivolto a n.2 beneficiari del reddito di cittadinanza. Lo ha approvato ieri la Giunta comunale con delibera n. 232. Gli interessati saranno selezionati dall’Ufficio Servizi Sociali. Verranno inseriti nel periodo compreso tra il 13 Settembre e il 31 Dicembre di quest’anno, per un numero complessivo di 128 ore, nell’ambito lavorativo comunale per supportare il personale del Comune mediante lo svolgimento di attività di pulizia e sanificazione, di supporto dell’area amministrativa, nonché in attività straordinaria di archiviazione della documentazione cartacea depositata presso gli uffici dei Servizi Sociali e degli uffici comunali.

Il progetto sarà gestito dal Comune in collaborazione con il “Consorzio dei Comuni del Cassinate” al quale Cassino ha aderito sin dal 1996. Si tratta di un ente pubblico che associa 26 Comuni distribuiti nella parte meridionale della provincia di Frosinone. Fu costituito per iniziativa di alcuni Sindaci con lo scopo di fornire una serie di servizi sul territorio per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. In particolare di quelle persone che vivono situazioni di solitudine, di disagio psico-fisico, di marginalità ed esclusione sociale.

Si ricorda che con due delibere, la n.141 e la 142 del 10 giugno scorso, la Giunta comunale ha approvato due progetti sempre relativi all’utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza. Il primo coinvolge 20 soggetti per un Puc denominato “Salvaguardia del decoro delle aree verdi dei monumenti e delle strade comunali, nonché del decoro delle aree verdi cimiteriali”; l’altro, “Manutenzione dei marciapiedi comunali”, coinvolge 12 soggetti.

Redazione Cassino