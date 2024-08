Prende il fucile e ammazza una donna, poi si barrica nell’appartamento

Una vittima e una caccia all’uomogià iniziata all’alba. Così si è svegliato un intero quartiere di San Candido. Almeno una persona è stata uccisa, nella notte fra il 17 e il 18 agosto, nella sua abitazione, proprio a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un’altra vittima.

Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo abbia preso al padre, ex guardia forestale, il fucile e sia poi andato ad uccidere la donna. È in corso una grande operazione di accerchiamento: l’omicida sembra si sia barricato nello stesso condominio dove ha ucciso, non distante dal commissariato, sulla statale della Val Pusteria. La Protezione civile ha emesso via radio un’allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case. Per il momento non vi sono altre informazioni sul delitto. corriere.it