Prende fuoco barca di 13 metri, equipaggio si salva con una zattera

Un barca da diporto, di circa 13 metri, è andata a fuoco intorno alle 13 ad un miglio a sud dell’isola di Gorgona, salve le persone che si trovavano a bordo. L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è stato ben visibile anche dall’isola di Capraia. Immediata la chiamata al numero di emergenza, che ha inviato sul posto la motovedetta della Guardia Costiera e i vigili del fuoco della sezione navale di Livorno. Dalla sala operativa della capitaneria di porto, hanno detto alle 9 persone a bordo dell’imbarcazione, 6 adulti e 3 bambini, di gettare a mare la zattera di salvataggio e mettersi in sicurezza, visto che l’incendio non era possibile spengerlo con i mezzi di soccorso a bordo della stessa imbarcazione. La sala operativa della capitaneria ha avvisato le imbarcazioni in zona e chiesto l’intervento di una barca che si trovava nelle vicinanze che ha affiancato la zattera in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. Le persone a bordo sono state tratte in salvo dalla guardia costiera e portate al porto di Marina di Pisa, da dove erano partite questa mattina per andare verso l’isola di Capraia. corriere.it