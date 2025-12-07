Prende a martellate la macchina del “fidanzato” dell’ex compagna, in Ciociaria arrestato

Personale della Polizia di Stato di Frosinone, in esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con installazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale Ordinario del capoluogo, ha tratto in arresto un uomo. Il provvedimento è stato emesso nel corso di attività di indagine condotta da personale della Squadra Mobile della Questura per atti persecutori perpetrati dal soggetto, dallo scorso mese di ottobre, in danno della ex coniuge mentre nei confronti del presunto e ignaro “fidanzato” della donna si è reso responsabile di lesioni aggravate, danneggiamento e minaccia, prendendo a martellate anche il finestrino dell’auto in cui l’uomo si era rifugiato per sfuggire alle sue ire.

Redazione Digital