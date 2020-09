di Massimo Mangiapelo

A Vallecorsa si premiano le eccellenze della cultura. Prima tra tutte l’attrice Giuliana De Sio. Ed accadrà sabato 26 settembre alle 21,30 in occasione delle terza edizione della “Via del Cinema”.

Oltre alla straordinaria interprete di “Io, Chiara e lo Scuro”, “Scusate il ritardo”, “Cento giorni a Palermo” (solo per citarne alcuni fra i tanti), saranno premiati anche lo storico inviato del Tg1 Pino Scaccia, l’artista Barbara Bonardo, l’attore Bruno Galasso, il giornalista e scrittore Massimo Mangiapelo e il giornalista del Tg3 Martino Seniga. Seguirà un concerto d’onore dell’Orchestra da Camera di Frosinone. Presenta la serata Tonino Bernardelli.

In proposito è intervenuto Luigi Vacana, vicepresidente della Provincia di Frosinone: «Questo è l’anno in cui il film “La Ciociara” di De Sica compie 60 anni. Il capolavoro che raccontò la guerra vista dalle donne. Ognuno di noi ha impresse le immagini di Sofia Loren, girate proprio lungo le strade di Vallecorsa. Scene che gli valsero l’Oscar quale Migliore Attrice protagonista.

Per ricordare e per omaggiare tutto questo, con Antonio Pompeo, ma anche con Biagio Cacciola e con il Sindaco Michele Antoniani, fondammo al nostro insediamento il Premio Vallecorsa “La Via del Cinema”. Un appuntamento che, in pochissimo, di strada ne ha fatta veramente tanta. Domenica 26 settembre assegneremo la III edizione, un’edizione memorabile, con premiati di tutta eccezione. Farselo raccontare sarebbe davvero un peccato».