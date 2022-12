Premio Marcello Mastroianni in Ciociaria, ecco tutto il programma

La VII Edizione del Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Gianpio Sarracco con la preziosa collaborazione del Centro Studi Ricerche e Documentazione Marcello Mastroianni diretto da Santina Pistilli e con il supporto di Lazio Crea e Regione Lazio, torna finalmente in presenza dopo l’evento in streaming della scorsa edizione, a causa del persistere della pandemia, che tra l’altro ha visto la commemorazione presso il Cimitero Monumentale del Verano di Roma del venticinquesimo anniversario della scomparsa di Mastroianni avvenuta a Parigi il 19 dicembre del 1996. Da questa Edizione il Premio allargherà i propri orizzonti, sarà assegnato infatti alle diverse figure professionali del cinema: la cerimonia di premiazione di quest’anno si terrà a Fontana Liri, paese natale del celebre attore, presso il Centro Polifunzionale, domenica 11 dicembre alle ore 17.30 con ingresso libero. Dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno visto premiare, tra i tanti, nomi illustri come Michele Placido, Giulio Scarpati, Sebastiano Somma, Giovanna Ralli, Roberto Faenza, Barbara Bouchet quest’anno saranno insigniti: l’attore e regista Ricky Tognazzi (figlio dell’indimenticato Ugo, è regista di pellicole di successo come Ultrà, La scorta e Vite strozzate), le attrici Chiara Caselli (Al di là delle nuvole di Michelangelo Antonioni e Premio Nastro d’argento per il film Dove siete? Io sono qui) e Antonella Ponziani (Premio David di Donatello e Nastro d’argento per Verso Sud), la doppiatrice Eleonora De Angelis (voce ufficiale di star hollywoodiane del calibro di Jennifer Aniston, Angelina Jolie e Cameron Diaz), la produttrice Carlotta Bolognini (figlia del produttore Manolo e nipote del regista Mauro), l’Autore della Cinematografia Luciano Tovoli (che ha diretto Mastroianni ne Il generale dell’armata morta), il regista Luca Verdone (La bocca, Alberto il grande) e il regista Alessio Marzilli (noto per il suo contributo al programma televisivo Propaganda Live). La direzione artistica della manifestazione è a cura di Gerry Guida, mentre a condurre la serata sarà il conduttore radiofonico e televisivo Massimo Marzilli.

Redazione Digital