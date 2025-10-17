Premio Giovenale, la 21esima edizione all’arcivescovo Paglia

E’ Monsignor Vincenzo Paglia, giornalista, scrittore, consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, medaglia Gandhi dell’UNESCO, personaggio di grande rilievo sociale e mediatico, il vincitore della 21° edizione del Premio Giovenale. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno dalla Proloco di Aquino, avverrà il prossimo 18 ottobre alle 16:30, come di consueto nel suggestivo scenario della Chiesa di Santa Maria della Libera ad Aquino (FR). Per il presidente della Proloco, Renzo Centofante, «tale scelta non solo nobilita l’albo d’oro della manifestazione di un’ulteriore prestigiosa personalità ma è anche particolarmente significativa in un momento di grandi tensioni sia sociali che internazionali, dove solidarietà e dialogo – due costanti nel percorso di vita di Monsignor Paglia – dovrebbero essere valori imprescindibili per tutti, non solo parole di facciata». La direzione del Premio Giovenale, evento che si colloca all’interno delle giornate di studio dedicate al grande poeta satirico aquinate Decimo Giunio Giovenale denominate in suo onore Juvenaliana, è stata affidata anche per il 2025 al professor Marcello Carlino, che ha potuto contare, oltre che sull’organizzazione logistica della Proloco, anche sul supporto del professor Ernesto Pellecchia, che delle Juvenaliana e del premio stesso è parte attiva sin dalla prima edizione. L’evento, che vedrà la partecipazione di numerose autorità e di un pubblico come sempre curioso di ammirare un personaggio noto e spesso presente anche sulle emittenti televisive nazionali, è stato patrocinato dal Comune di Aquino e dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Per la sua realizzazione ha potuto contare sul contributo del principale istituto di credito del territorio, ovvero la Banca Popolare del Cassinate, che la Proloco di Aquino “ringrazia per la costante attenzione riservata a simili iniziative, che oltre a dimostrare sensibilità denota la volontà di crescere attraverso quello che può essere il principale volano dell’economia dell’area sud del Lazio, ovvero il suo immenso patrimonio storico e culturale”. Il Presidente della BPC Vincenzo Formisano dichiara: «E’ la Banca Popolare del Cassinate a ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione, che con tenacia e grande impegno riescono ogni anno a realizzare un evento di grande spessore, con personaggi di primo piano e che si sono distinti nel mondo della cultura, del giornalismo, del sociale. Come ha ben ricordato il Presidente Centofante, la presenza di Mons. Paglia, in questa edizione 2025, è particolarmente significativa in una fase storica in cui gli equilibri internazionali e la situazione geopolitica rendono così drammaticamente attuale il tema della pace, per il quale Mons. Paglia si è sempre battuto in prima persona, facendosi portavoce dei valori della fratellanza e della solidarietà. La nostra banca è un partner storico del Premio Giovenale e e siamo fieri di questa sinergia. Auguriamo anche all’edizione di quest’anno tutto il successo che merita».

Redazione Digital