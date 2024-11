Premio Giovenale, 20esima edizione il vincitore è Luciano Fontana

Giunge all’importante traguardo della XX edizione il Premio Giovenale, prestigioso riconoscimento letterario organizzato dalla Proloco di Aquino, che dal 2005 vede sempre come assegnatari importanti personaggi della vita pubblica e culturale italiana tra i quali, per citarne solo alcuni, Luciano De Crescenzo, Nicola Gratteri, Piercamillo Davigo e Dacia Maraini. Il Premio fa parte di una manifestazione denominata Juvenaliana, dedicata all’illustre scrittore Decimo Giunio Giovenale – nato proprio ad Aquino tra l’anno 50 e il 60 dC- che si svolge lungo due giornate, la seconda delle quali imperniata su letture e discussioni riguardanti l’autore aquinate. Il vincitore di questa edizione è Luciano Fontana, attuale Direttore del Corriere della Sera, originario – va ricordato – di Frosinone, per il quale il Comitato del Premio, presieduto dal Professor Marcello Carlino, ha voluto così esprimere la propria motivazione: «Giornalista che si distingue per la chiarezza e la lucidità della scrittura e per la linearità e la coerenza dell’argomentazione al servizio del lettore, Luciano Fontana, originario di questo territorio, forte di una lunga e significativa esperienza, sta dirigendo con equilibrio e misura, rigore e indipendenza, ispirati ai principi della Costituzione e al bene di un corretto vivere civile, il maggiore e più accreditato quotidiano italiano. In un frangente storico ed economico-politico difficile come l’attuale, la sua guida ha consolidato e rafforzato il ruolo di garanzia e di promozione dei valori della cultura e della democrazia, che il “Corriere della Sera” in tanti anni si è conquistato nel mondo dell’informazione». Il presidente della Proloco di Aquino, Renzo Centofante, ha sottolineato l’importanza e la rilevanza di «un riconoscimento che vanta un albo d’oro prestigiosissimo, da decenni orgoglio della comunità civile e culturale aquinate ed importante eredità ricevuta da chi ha voluto fortemente realizzarlo, ovvero il professor Ernesto Pellecchia che vogliamo ringraziare per l’encomiabile lavoro svolto e che tuttora continua a svolgere, ringraziamento da estendere al Comune di Aquino tradizionalmente Ente patrocinatore, al Direttore Marcello Carlino, all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nella persona del Professor Giuseppe Dimatteo che non ha fatto mancare il proprio prezioso apporto ed infine alla Banca Popolare del Cassinate, quest’ultima sempre vicina per vocazione oltre che concretamente di aiuto alla promozione delle eccellenze del nostro territorio». «Rinnoviamo il sostegno della Banca Popolare del Cassinate ad un evento che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio – dice il presidente della BPC Vincenzo Formisano -. Juvenaliana e in particolare il Premio Giovenale è ormai un appuntamento atteso, che rinnova la tradizione culturale del nostro territorio e della città di Aquino. La partnership tra la nostra banca e la pro loco di Aquino va avanti ormai da anni, con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio e le sue radici storiche e culturali. L’albo d’oro del Premio Giovenale si arricchisce quest’anno di un nome particolarmente prestigioso, quello del Direttore Luciano Fontana e sono certo che l’edizione di quest’anno avrà tutto il successo che merita». La cerimonia di consegna del premio – anche quest’anno una pregevole targa realizzata a cura della Gioielleria Pietrantuono di Aquino – si svolgerà nel pomeriggio di sabato 9 novembre alle 16 presso la Chiesa medievale di Santa Maria della Libera ad Aquino. L’evento sarà impreziosito dagli interventi musicali della celebre cantante soprano Elisa Cardinali, accompagnata al pianoforte dal M° Diego Alfonso.

Redazione Digital