Pregliasco in Ciociaria, il noto virologo in vacanza a Isola del Liri. Fabrizio Pregliasco dal 2013 è presidente zazionale dell’ANPAS e da un anno e mezzo partecipa al dibattito nazionale sulla pandemia. Ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, convegni e seminari che approfondiscono ogni giorno l’emergenza sanitaria.

Fabrizio Pregliasco ha pranzato presso “Osteria del pesce” con l’assessore comunale Laura Palleschi che ha ringraziato Pregliasco della sua presenza in Ciociaria e di aver scelto Isola del Liri.

Redazione Digital