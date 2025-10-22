Precipita dal balcone in Ciociaria, elitrasportato in gravi condizioni

Uno studente di 13 anni è precipitato nel vuoto dal balcone dell’appartamento di famiglia al terzo piano di una palazzina Ater a Sant’Elia Fiumerapido (FR). È accaduto nel pomeriggio, poco dopo che il giovane era rincasato da scuola. Nell’alloggio, stando ai primi accertamenti dei carabinieri, era presente la madre. Il tredicenne è in condizioni serie: ha riportato diverse lesioni nella caduta al punto che è stato necessario il trasferimento in elicottero al policlinico Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato con prognosi riservata.

I carabinieri ora stanno ricostruendo l’accaduto, per capire se si sia trattato di un incidente domestico, un malore improvviso oppure di un gesto volontario. Sul posto, con i carabinieri sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale ed il personale sanitario del 118 di Cassino. corriere.it