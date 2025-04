Precipita col parapendio, si schianta nel giardino di un’abitazione e muore

Un pilota tedesco di 86 anni è morto un incidente di volo poco dopo le 12.30 di sabato mattina in valle Santa Felicita a Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza. L’uomo, Juergen Vogt, si è schiantato al suolo nel giardino di un’abitazione che si trova appena sotto al primo tornante della strada che porta in cima al monte Grappa. La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Viste le ottime condizioni meteo, l’uomo era decollato poco prima dalla rampa del decollo Stella Alpina sul 13° tornante di Semonzo del Grappa. Secondo quanto ricostruito finora, però, ha improvvisamente perso quota e non è riuscito a controllare il parapendio che, dopo aver sfiorato il tetto di un’abitazione, è precipitato nel giardino davanti alla casa. L’impatto al suolo è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti nell’abitazione e in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del Suem di Crespano del Grappa, un’automedica del Suem di Bassano del Grappa e l’elisoccorso. Per l’86enne tedesco non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Sul posto anche i carabinieri che stanno cercando di chiarire cosa possa aver provocato la caduta della vela per il volo libero. corriere.it