Prato di Campoli, montagna di rifiuti abbandonati è una discarica.

Cumuli di spazzatura in mezzo alla neve. “Uno scempio – hanno affermato gli amici della montagna – Inaccettabile nel cuore verde di Veroli. La natura non può essere trattata in questo modo. Chi deve punire queste irregolarità? Occorrono sanzioni esemplari”.

Redazione Digital