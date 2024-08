Prato di Campoli, la notte delle stelle escursioni e prodotti tipici

Prato…in festa: questo il nome del prossimo evento pensato per e a Prato di Campoli e

promosso dall’amministrazione comunale di Veroli. Una prima edizione che parla di

promozione della cultura della montagna in armonia con il prezioso contesto

paesaggistico. Il prossimo 10 Agosto al pianoro verrà dedicata un’intera giornata, tra l’assaggio di prodotti tipici, laboratori tematici, escursioni, la visita di animali speciali, musica popolare e

l’apertura serale straordinaria del Parco Avventura. Alle 10, verrà inoltre presentata la nuova mappa dei Monti Ernici, a cura del Comune di Veroli in collaborazione con il CAI di Frosinone Ediz., Il Lupo 2024. Nel corso della giornata, in programma tante e variegate attività. Alle 10:30, con “Il Bosco di Prato di Campoli racconta”, sarà possibile immergersi nella Faggeta per una

passeggiata di circa 2 ore. Alle 18, ancora le guide della Compagnia dei Viandanti

accompagneranno i partecipanti verso “Il laghetto di Fossa Susanna tra storia e

leggenda”, un percorso di 10 km dalla durata di 4 ore. Alle 21, ci si potrà divertire con “La notte della stelle al Parco Avventura”. Per informazioni per le escursioni e per le prenotazioni, si potrà contattare via whatsapp e telegram il numero 3291242393 oppure visitare i siti www.compagniadeiviandanti.com o www.pratodicampoliavventura.it.

Il sabato sarà allietato dalla musica dal vivo dei Bifolk, da punti di degustazione/mercato di

prodotti tipici locali e da momenti di scoperta didattica, anche per i più piccoli, affidati alle

associazioni Apicoltori Ernici e Gallo Larino.

Redazione Digital