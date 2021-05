Il Comune di Veroli ha affidato la gestione di Prato di Campoli alla Compagnia dei Viandanti. L’associazione presieduta da Stefano Gaetani, è stata scelta dal sindaco Cretaro per “controllare il patrimonio naturale” fino al al 30 settembre 2021.

Limite vetture pari a 500, camper compresi. Per accedere dalle 7 alle 19 ciclomotori e motocicli pagheranno 2 euro, autovetture e motocarri 2,50 euro, autocarri 6 euro, autobus 11 euro. Tende, camper e roulotte 5 euro al giorno, non residenti 7 euro. Infine l’abbonamento annuale costerà 10 euro per i verolani e per i residenti nei comuni di Atina, Palestrina e Alfedena mentre 25 euro per tutti gli altri cittadini.

Redazione Veroli