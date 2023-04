Prato di Campoli a pagamento, “Per entrare devi fare il biglietto ha deciso il Comune”

“Vorrei ringraziare il Comune di Veroli, paese in cui risiedo, per avermi fatto pagare 2.50 euro per accompagnare, ripeto accompagnare, mia figlia scout a Prato di Campoli – ha affermato Valentina Marcoccia – Giunta al casotto la ragazza mi dice che per accedere devo pagare. Le faccio presente che devo solo accompagnare due bambine con tanto di divisa scout ma asserisce che le direttive comunali sono queste. Se voglio entrare devo pagare. Faccio scendere le ragazze e vado via dopo 7 minuti. Al parcheggio dell’aeroporto di Fiumicino sono più tolleranti. Se non parcheggi entro 15 minuti, puoi andate via. E meno male che a riprenderle è andata l’altra madre… altrimenti erano altre 2.50 euro”.

Redazione Digital