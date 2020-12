I Carabinieri hanno deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 44enne di Anagni già censito per reati specifici e contro il patrimonio. Lo stesso sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e denaro contante ritenuto provento di attività illecita. La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di altri 6 grammi di analoga sostanza e di materiale per il confezionamento dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro.

Redazione Anagni