Posti di blocco o in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano multe

Proseguono senza sosta, come disposto dal Questore Morelli, i servizi straordinari di controllo del territorio nella nostra provincia per prevenire e contrastare i reati predatori, con particolare riferimento a rapine e furti in abitazione, nonché quelli relativi alla violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Nella giornata del 7 gennaio, l’attività ha interessato la città di Sora, mentre nel pomeriggio di ieri, il servizio ha interessato questo capoluogo. A Sora gli operatori del locale Commissariato di P.S., coadiuvati da una unità Cinofila proveniente da Nettuno e da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, hanno effettuato controlli che hanno interessato il circondario di Sora, in particolar modo la zona periferica ed i vicoli del centro cittadino. In questo ultimo, in via Pianello, grazie all’infallibile fiuto del cane “ISCO”, è stata rinvenuta, occultata tra le sterpaglie ed i rifiuti, della sostanza stupefacente del tipo hashish contenuta in una bustina in cellophane trasparente, ulteriormente divisa in dosi e pronta per lo smercio. A Frosinone il personale della Questura, in particolare dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Polizia Amministrativa, è stato coadiuvato dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e da una pattuglia della Polizia Locale. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione dei reati di natura predatoria, al controllo dei luoghi ad alta intensità commerciale, nonché in luoghi teatro di spaccio di sostanze stupefacenti e di assembramento. Nel complesso, i servizi posti in essere, hanno permesso di verificare la regolarità di circa 140 veicoli, controllare circa 250 persone, di cui circa 60 con precedenti di polizia, e di verificare la regolare posizione sul territorio nazionale di circa 50 extracomunitari. Nel corso dei controlli amministrativi ad esercizi pubblici, 5 sono state le persone sanzionate ai sensi dell’ordinanza del sindaco di Frosinone, poiché in luogo pubblico, consumavano bevande alcoliche in contenitori di vetro. L’attenzione della Polizia di Stato resta alta, per prevenire e contrastare la recrudescenza di reati e garantire una serena convivenza sociale.

Redazione Frosinone