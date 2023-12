Posti di blocco in Ciociaria, Polizia provinciale controlli a tappeto e multe

“Siamo in un particolare periodo che richiede necessariamente maggiore controllo e attenzione sulle nostre strade – ha affermato il presidente del consiglio dopo l’attività di verifica da lui stesso effettuata – La Provincia di Frosinone, successivamente alle disposizioni emanate su indicazione del Prefetto di Frosinone di S.E. Ernesto Liguori, che ringrazio per la sensibilità dimostrata a tutela dei suoi cittadini, è impegnata per garantire una presenza costante e diffusa dei nostri agenti sul territorio, con l’ausilio naturalmente delle altre forze dell’ordine. Sono sicuro che questa presenza possa contribuire a dissuadere e quindi a contenere la violazione delle norme stradali e a dare maggiore tranquillità ai cittadini. Ringrazio i nostri agenti di Polizia Provinciale per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo a tutela di ognuno di noi e il Comandante, Ing. Pierfrancesco Vona, per la professionalità, la dedizione e il senso di dovere con il quale sta dirigendo il suo reparto. Un ringraziamento doveroso al questore di Frosinone, dott. Domenico Condello, al comandante della Polizia stradale dott. Stefano Macarra e al comandate dei Carabinieri di Frosinone, dott. Gabriele Mattioli, costantemente in contatto per mettere a sistema tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio”.

Redazione Digital