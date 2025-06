Posti di blocco in Ciociaria, patenti ritirate fioccano multe salate

Continuano i controlli straordinari della Compagnia Carabinieri di Anagni e delle Stazione dipendenti che, nello scorso Weekend 20 e 21 giugno, hanno eseguito ulteriori specifici servizi finalizzati a incrementare i livelli di sicurezza nella giurisdizione. Particolare attenzione è stata prestata all’azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dei reati predatori in abitazioni private, anche in previsione dell’esodo massivo del fine settimana dalla città ai luoghi di villeggiatura. Le pattuglie dell’Arma, nove automezzi e 19 militari, sono state strategicamente dislocate presso gli svincoli delle principali vie di comunicazione, nei pressi dei luoghi di maggiore affluenza della movida anagnina e di interesse turistico, nel centro storico della Città dei Papi, offrendo così a tutti i cittadini e ai turisti una presenza rassicurante e un pronto intervento in caso di necessità. Nel corso del servizio venivano controllati alcuni esercizi pubblici, 68 veicoli, identificate 100 persone ed eseguite alcune perquisizioni per la ricerca di armi, refurtiva e droga. Tali controlli permettevano ai militari di rinvenire e sequestrare gr. 8 circa di hashish, gr. 3,5 di crack, gr. 0,43 di cocaina, e segnalare 6 assuntori di stupefacenti all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Frosinone, per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del DPR 309/90 e relative sanzioni. In particolare per uno degli assuntori si è proceduto immediatamente anche al ritiro della patente di guida, in quanto era alla guida di un veicolo. Nel corso della vigilanza sul rispetto delle norme del Codice della Strada, i militari hanno sanzionato amministrativamente e ritirato la patente ad un 56enne che, alla guida del proprio motociclo, aveva un tasso alcolemico pari a 0,59 g/l, a fronte del limite massimo consentito di 0,5 g/l. Un 40enne veniva sanzionato per la mancata copertura assicurativa del proprio veicolo, mentre un 33enne ed un 16enne venivano sorpresi alla guida, rispettivamente di un’autovettura ed un motociclo, senza patente di guida, poiché mai conseguita ed i rispettivi mezzi sottoposti a sequestro. Le attività di controllo dei Carabinieri di Anagni continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e le truffe ai danni di persone anziane che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini.

Redazione Digital