Posti di blocco in Ciociaria, patenti ritirate e punti decurtati

Prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frosinone, che, tra il pomeriggio e la serata di ieri, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune capoluogo. L’operazione è stata disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, in linea con le direttive strategiche delineate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le attività, dirette e coordinate sul campo dal Capitano Massimo Petrosino – Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Frosinone – hanno avuto come obiettivo principale quello di incrementare la sicurezza, prevenendo attivamente i reati di natura predatoria e contrastando il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. I posti di controllo si sono concentrati principalmente nel centro abitato e lungo le arterie stradali a maggior scorrimento urbano. Attenzione particolare è stata dedicata anche alle aree nei pressi della stazione ferroviaria e del terminal degli autobus. In questi snodi nevralgici, caratterizzati da un notevole afflusso di viaggiatori, sono stati inoltre effettuati controlli mirati per verificare la presenza di soggetti non autorizzati a permanere nel territorio cittadino. I Carabinieri hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica 4 persone, che si trovavano all’interno del comune capoluogo nonostante fossero già destinatarie della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, provvedimento che impediva loro di fare ritorno a Frosinone. Complessivamente, la rete di controlli ha permesso di identificare 88 persone e di sottoporre a verifica 52 veicoli. Durante queste attività, i militari hanno elevato una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada nei confronti di un conducente, colto alla guida del proprio mezzo in carenza della prescritta copertura assicurativa. Inoltre, le concomitanti attività volte al contrasto dell’uso di droghe hanno portato all’individuazione e alla successiva segnalazione alla locale Prefettura di 2 persone, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate al consumo personale, affinché vengano adottati i previsti provvedimenti amministrativi di competenza. I servizi straordinari proseguiranno anche nei prossimi giorni, confermando il massimo impegno dell’Arma nel contrastare qualsiasi fenomeno di illegalità.

Redazione Digital