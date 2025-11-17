Posti di blocco in Ciociaria, patenti ritirate e multe salate

La Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli operatori della Polizia Locale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze che ha interessato il capoluogo e zone limitrofe. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, dello spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina, è stata svolta nelle aree considerate ad alta densità criminale e nelle principali arterie stradali del capoluogo. Nel corso delle attività sono stati svolti 10 posti di controllo che hanno consentito di verificare la regolarità di oltre 100 veicoli ed identificare quasi 150 persone; sono state contestate 16 infrazioni al Codice della Strada e ritirate 4 patenti di guida. In tale contesto, in via Marittima verso le 22.00, veniva intimato l’alt ad un veicolo che procedeva a forte velocità, dove a bordo veniva identificato un 45enne residente a Frosinone che presentava un evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, successivamente accertata. Al predetto controllo, l’uomo, assumeva un atteggiamento insofferente nei confronti degli operatori inveendo e parafrasando frasi denigratorie e per tale ragione, veniva condotto presso gli Uffici della Questura e denunciato in stato di libertà per resistenza a P.U. e guida in stato di ebbrezza. L’attività si è estesa anche al controllo di 6 attività commerciali dal quale nulla è emerso di irregolare. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore nei prossimi giorni, anche in altre realtà della provincia.

Redazione Digital