Posti di blocco in Ciociaria, multe salate e patenti ritirate

Effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Cassino, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta nelle zone ritenute più a rischio e in particolare ha interessato la Strada Statale Casilina- Quartiere Colosseo, la stazione ferroviaria e il centro cittadino, oltre alle maggiori arterie stradali. Nel corso dei servizi sono stati effettuati 6 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di 17 veicoli, elevando 2 contestazioni al Codice della Strada, e di identificare 57 persone. Una di queste è stata segnalata amministrativamente alla locale Prefettura perché trovata in possesso, per uso personale, di hashish per un totale di grammi 2,36. Altro stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti per circa 6 grammi. Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.

Redazione Digital