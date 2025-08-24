Posti di blocco in Ciociaria, multe salate e patenti ritirate

Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 20 Carabinieri e 10 veicoli istituzionali, sono state controllate 149 persone e 65 veicoli. Il personale impiegato ha svolto controlli per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare i furti nelle abitazioni, che soprattutto in questo periodo di vacanze e ricco di intrattenimenti serali sono spesso lasciate incustodite, oltre ai fenomeni della cattiva movida connessi all’utilizzo di droghe e sostanze alcoliche. Controlli mirati anche agli esercizi pubblici e commerciali con l’obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori nelle zone di ritrovo giovanile. I Carabinieri hanno effettuato vari posti di controllo nel corso dei quali numerose sono state anche le perquisizioni personali e veicolari eseguite, che nei casi sospetti hanno approfondito gli accertamenti per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: nel complesso sono stati sequestrati complessivamente 1,80 grammi di cocaina, 19,11 grammi di hashish e 2,22 grammi di marijuana e ben 8 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Controlli anche alla circolazione stradale a cui è stata posta particolare attenzione per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti spesso causa di sinistri stradali anche con conseguenze gravi. A seguito dei controlli con etilometro sono state sanzionate 2 persone poiché sorprese alla guida in stato di ebrezza alcolica, con l’applicazione della sanzione accessoria del ritiro della patente. I Carabinieri riscontravano inoltre nr. 1 violazione per omessa revisione, nr. 1 violazione per guida con patente scaduta di validità e 1 violazione per mancato uso dei dispostivi delle cinture di sicurezza.

Redazione Digital