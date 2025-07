Posti di blocco in Ciociaria, inseguimento rocambolesco senza patente macchina sequestrata

I Carabinieri della Compagnia di Anagni, nella serata del 19 luglio u.s., per incrementare il livello di sicurezza e prevenire la commissione di reati predatori che minano la tranquillità sociale hanno predisposto un servizio coordinato di vigilanza sul territorio che ha interessato l’intera giurisdizione. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 16 militari e 8 veicoli istituzionali, sono state identificate oltre 130 persone e controllati 64 veicoli. Nell’ambito dei serrati controlli il personale impiegato ha operato sinergicamente per garantire la sicurezza dei cittadiniattraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando truffe, soprattutto ai danni delle cd. fasce deboli della popolazione, la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, i fenomeni della cattiva movida ed i furti nelle abitazioni. Controlli estesi anche agli esercizi pubblici e commerciali con l’obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori nelle zone di ritrovo giovanile. In tale contesto un’imprenditrice a Ferentino è stata deferita in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e sanzionata per spettacolo o trattenimenti pubblici senza licenza per aver organizzato una manifestazione canora aperta al pubblico, senza alcuna autorizzazione.

Durante i posti di controllo sono state eseguite, nei casi sospetti, perquisizioni personali e veicolari, le cui operazioni per la ricerca di armi e droga, hanno consentito il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: sono stati sequestrati gr. 0,87 di cocaina, gr. 0,45 di hascisc e gr. 0,77 di crack. I due giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – ufficio tossicodipendenze – di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del dpr 309/90; mentre ad Anagni un 33enne è stato segalato in stato di libertà all’A.G. per resistenza a Pubblico Ufficiale perché non ottemperava all’alt dei Militari dandosi alla fuga per le vie della Città.

Il fuggitivo inseguito e bloccato dai Militari veniva trovato alla guida della propria autovettura senza patente di guida poiché mai conseguita. Nella circostanza i militari procedevano anche al sequestro del veicolo in uso all’uomo. A Ferentino un 38enne è stato sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti come evidenziato dall’etilometro in uso ai Militari e per tale ragione è stato deferito all’A.G. in stato di libertà con applicazione di una sanzione accessoria che prevede il ritiro della patente di guida ed il sequestro del veicolo. A conclusione delle attività veniva elevata nr. 1 violazione per alterazione delle caratteristiche costruttive di un veicolo circolante su strada e 1 violazione per mancato uso dei dispostivi delle cinture di sicurezza.

Redazione Digital