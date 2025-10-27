Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe salate patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di Anagni hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, proteso a favorire una maggiore prevenzione generale ed incrementare la vigilanza sulla sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che nel fine settimana hanno affollato le vie del centro della città dei Papi. Nel decorso fine settimana numerosi sono stati gli interventi dei Militari impegnati nel dispositivo di controllo del territorio effettuati sia su richiesta dei cittadini che d’iniziativa per verificare situazioni sospette. L’operazione svolta ha interessato tutta l’area territoriale di competenza, estesa a tutti i Comuni delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Anagni, con il sinergico impiego di 14 militari e 7 automezzi istituzionali dell’Arma. Nel corso dei servizi sono stati controllati 33 veicoli in transito ed identificate 47 persone tra conducenti e passeggeri e, nei casi sospetti, la polizia giudiziaria ha eseguito perquisizioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Il dispositivo ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi che hanno portato alla segnalazione alla Prefettura di Frosinone di 12 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, nonchè al sequestro amministrativo di droghe del tipo “hashish” per un peso complessivo di gr. 14,37, “crak” per un peso di gr. 0,23 e “cocaina” per un peso di gr. 1,58. Un altro giovane è stato segnalato alla competente A.G. poiché trovato in possesso di un quantitativo di stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di circa 10 gr., mentre era all’interno di un esercizio pubblico e pertanto è stato anche proposto per l’applicazione del “Daspo Urbano” al Questore della Provincia di Frosinone.

Redazione Digital