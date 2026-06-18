Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe salate

Effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Frosinone, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofila antidroga ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata svolta nelle aree a rischio recrudescenza dei reati. Nel corso dei servizi sono stati effettuati 10 posti di controllo, che hanno consentito di verificare la regolarità di 99 veicoli, elevando 2 contestazioni al Codice della Strada, e di identificare 204 persone. Rinvenuto e sequestrato in zona scalo, a carico di ignoti, stupefacente di tipo hashish per grammi 1,79. Ulteriori controlli saranno disposti nelle prossime settimane.

Redazione Digital