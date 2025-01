Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe patenti ritirate

I Carabinieri della Compagnia di Anagni, nella serata del 17 gennaio u. e fino alle prime ore di questa mattina, hanno condotto un servizio coordinato che ha interessato l’intera giurisdizione, con particolare interessamento dei Comuni di Anagni, Ferentino, Paliano, Morolo e Acuto. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 14 militari e 7 veicoli istituzionali, sono state controllate 54 persone e 29 veicoli. Nell’ambito dei serrati controlli il personale impiegato ha svolto controlli per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, i fenomeni della cattiva movida ed i furti nelle abitazioni. Controlli estesi anche agli esercizi pubblici con l’obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori nelle zone di ritrovo giovanile. I Carabinieri hanno effettuato numerosi posti di controllo. Numerose anche le perquisizioni personali e veicolari eseguite dai Militari impiegati nel dispositivo, che nei casi sospetti hanno approfondito gli accertamenti per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse: sono stati sequestrati in gr. 0,38 di hashish, gr. 0,10 di cocaina, gr. 0,1 di crack. Nel complesso tre giovani assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – ufficio tossicodipendenze – di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del dpr 309/90 ed in particolare nei confronti di uno di loro, poiché alla guida del proprio veicolo, è stata ritirata anche la patente di guida. Particolare attenzione è stata posta alla vigilanza sulla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento, in particolare per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti spesso causa di sinistri stradali anche con conseguenze gravi. Inoltre, sono stati intensificati e pianificati miratiti servizi di prevenzione e repressione di reati predatori ai danni degli stabilimenti industriali nella zona A.S.I.

Redazione Digital