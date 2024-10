Posti di blocco in Ciociaria, fioccano multe controlli a tappeto

Nel pomeriggio di ieri, il personale della Polizia di Stato, nel corso di una operazione di controllo straordinario del territorio disposta dalla Questura di Frosinone nell’ambito del piano “Alto impatto”, ha effettuato una serie di verifiche nella città di Sora. Gli operatori del locale Commissariato di P.S., coadiuvati da una unità Cinofila proveniente da Nettuno, da una pattuglia della Polizia stradale della Sezione di Frosinone e da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, hanno effettuato controlli che hanno interessato la stazione di Sora, alcuni edifici ospitanti strutture per minori stranieri non accompagnati e le principali articolazioni stradali del centro cittadino, attenzionando in particolare Piazza Santa Restituta ed il quartiere Pianello. In questo ultimo, grazie all’infallibile fiuto del cane “ISCO”, è stata rinvenuta, occultata in una via laterale, della sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi e pronta per lo smercio. In piazza Meyer Ross è stato individuato un soggetto straniero, attualmente dimorante nella Marsica, che nel recente passato si è reso protagonista di gravi atti che hanno minato la tranquillità della città volsca; nei confronti dello stesso è stato avviato il procedimento amministrativo volto all’emissione del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Sora. Nel corso dei controlli sono state poste in essere verifiche anche su dieci esercizi commerciali. Nel corso dell’operazione, sono state identificate un totale di 228 persone e sono stati oggetto di verifiche 80 veicoli, sono stati elevati 11 verbali relativi al codice della strada con la decurtazione di 45 punti. Il personale della Polizia Stradale ha particolarmente attenzionato le violazioni relative all’uso del telefono cellulare durante la guida ed alla mancanza dei previsti sistemi di ritenzione, in special modo i dispositivi riguardanti la normativa di settore per i minori.

Redazione Digital