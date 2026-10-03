Posti di blocco in Ciociaria, controlli di Finanza e Polizia

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa a Frosinone. Nella giornata di ieri, il dispositivo di sicurezza, che ha visto operare la Polizia di Stato, con il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dell’Unità Cinofila della Squadra di Nettuno, unitamente al personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, si è concentrato principalmente nelle zone dove maggiore è la recrudescenza di reati della città, attenzionando altresì le principali arterie urbane e dove maggiore è l’aggregazione sociale. Nel corso delle attività di controllo, un cinquantenne residente nell’hinterland frusinate è stato denunciato per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio. In zona scalo, un trentenne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura poiché trovato in possesso di cica 2 grammi di hashish. Una donna residente a Ceprano è stata rintracciata e le è stato notificato un provvedimento del Questore relativo all’allontanamento dal Comune di Frosinone e il divieto di farvi ritorno per quattro anni. L’attività posta in essere ha consentito di identificare circa 150 persone e verificare la regolarità di quasi 90 veicoli, elevando complessivamente 3 sanzioni per violazioni a norme del Codice della Strada. L’efficace sinergia tra le diverse forze di polizia ha permesso di incrementare in modo significativo la percezione di sicurezza e la legalità nelle aree urbane sensibili del capoluogo ciociaro.

Redazione Digital