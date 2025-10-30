Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto patenti ritirate

Continua da parte della Polizia di Stato nella provincia di Frosinone, il controllo dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e merci, con particolare attenzione in questo periodo a quelli che trasportano prodotti vitivinicoli. Nel pomeriggio di ieri, presso il casello autostradale di Ferentino, la Sezione Polizia Stradale di Frosinone, all’interno di un dispositivo interforze con il comando Carabinieri – Stazione Nucleo Forestale di Anagni, la Polizia Provinciale di Frosinone, la Polizia Locale di Ferentino con l’ausilio del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL di Frosinone, ha effettuato molteplici controlli ad autovetture e mezzi commerciali. Numerose le sanzioni amministrative contestate sia per inosservanza delle norme del Codice della Strada che del Codice Ambientale relativo al trasporto di rifiuti. Nello specifico sono state contestate numerose infrazioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza, del rispetto dei tempi di guida e di riposo, l’inosservanza delle norme di sicurezza per il trasporto di merci pericolose (ADR). Inoltre, durante tale attività sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria competente 4 persone poiché movimentavano amianto senza il prescritto formulario identificativo. Ulteriori controlli interforze saranno programmati in ambito provinciale nei prossimi mesi.

Redazione Digital