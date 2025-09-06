Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano multe salate

La Polizia di Stato nella serata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, dr. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato uomini del Commissariato di P.S. Cassino ed una unità cinofila di Napoli. I controlli, eseguiti nella Città Martire nelle zone ritenute più a rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché per la commissione di reati, hanno permesso di sequestrare amministrativamente circa 13 gr di hashish opportunamente occultati in p.zza Labriola e di proporre il foglio di via obbligatorio nei confronti di un cittadino extracomunitario, residente nel nord Italia, il quale oltre ad arrecare fastidio e timore tra gli esercenti ed i passanti, annoverava numerosissimi precedenti di Polizia. Nel complesso l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati in genere nella provincia di Frosinone eseguite nella giornata di ieri, con 16 posti di controllo, hanno permesso di identificare oltre 300 persone, verificare la regolarità di circa 150 veicoli, elevare 26 contravvenzioni al C.d.S. con il ritiro di 8 documenti. Ulteriori servizi di controllo straordinario saranno eseguiti nei prossimi giorni anche in altre realtà territoriali della provincia di Frosinone, a dimostrazione dell’impegno costante della Polizia di Stato a contrastare e prevenire la commissione dei reati.

Redazione Digital