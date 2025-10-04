Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano multe salate

Il capoluogo è stato interessato da un servizio straordinario di controllo del territorio operato dalla Polizia di Stato, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività, con le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e unità cinofila della Polizia di Stato di Nettuno, ha interessato in modo particolare le aree considerate a rischio criminalità. Nel corso dei controlli sono state identificate 135 persone ed è stata verificata la regolarità di 57 veicoli, elevando una contestazione al Codice della Strada per guida senza patente con sanzione di 5100,00 euro e sequestro amministrativo del mezzo. Due persone sono state segnalate amministrativamente alla locale Prefettura per uso personale di sostanza stupefacente, che è stata sequestrata, per un peso complessivo di 0,37 grammi, mentre due cittadini extracomunitari sono stati accompagnati in ufficio per ulteriori accertamenti in materia di immigrazione.

Redazione Digital