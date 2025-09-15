Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano multe salate

La Polizia di Stato nella serata di ieri, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, dr. Stanislao Caruso, ha eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella Città Martire. I servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di stupefacente, hanno coinvolto operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Frosinone. Per la Polizia di Stato, oltre agli agenti della Questura, è intervenuta una unità cinofila di Nettuno. Nel corso dei controlli, che hanno principalmente riguardato le maggiori arterie stradali confluenti nella città, la zona della stazione ferroviaria ed il centro cittadino, un ragazzo straniero è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente e veniva segnalato al Prefetto ai sensi dell’art.75 del DPR 309/90. Nel corso delle attività, sono stati effettuati 10 posti di controllo che hanno consentito di identificare quasi 200 persone, di verificare la regolarità di oltre 100 veicoli. Inoltre sono stati controllati amministrativamente 7 attività commerciali, dalle quali nulla è emerso di irregolare. Ulteriori servizi di controllo straordinario interforze saranno disposti dal Questore anche nei prossimi giorni.

Redazione Digital