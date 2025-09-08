Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fermato noto malvivente

Personale della Polizia di Stato, ha denunciato un uomo, residente in un paese limitrofo del capoluogo, per non aver ottemperato al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone. Nello specifico, sul numero unico di emergenza giungeva una segnalazione di un automobilista il quale riferiva che sulla via Monti Lepini circolava un pedone, tutto vestito di nero, che per cause non chiare camminava sulla strada creando intralcio per la circolazione oltre al pericolo per sé stesso e per gli utenti della strada. Un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnato nel controllo del territorio, veniva inviato sul posto riuscendo a rintracciare ed identificare il soggetto segnalato. Dopo una verifica, è risultato che l’uomo era destinatario del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Frosinone, provvedimento che emette il Questore per le persone ritenute pericolose per la Sicurezza Pubblica che ha lo scopo di inibire il ritorno in un determinato comune. Per la seguente ragione, il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Frosinone