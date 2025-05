Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto e multe salate

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Anagni, per arginare la momentanea recrudescenza del fenomeno dei furti in abitazione, contrastare l’uso smodato di sostanze stupefacenti ed alcoliche, hanno dato corso ad un servizio coordinato di vigilanza che ha interessato l’intero territorio della giurisdizione. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 14 militari e 7 veicoli istituzionali, sono state identificate 48 persone e controllati 40 veicoli. Nell’ambito dei serrati controlli il personale impiegato ha svoltocontrolli per garantire la sicurezza dei cittadiniattraverso mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione delle fenomenologie delittuose più diffuse, in particolare contrastando la diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, i fenomeni della cattiva movida ed i furti nelle abitazioni. Numerosi gli esercizi pubblici controllati, due dei quali sono stati anche sanzionati, in quanto riscontrate mancanze relative all’esposizione delle tabelle Ministeriali in tema di rischi e incidenti stradali in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nei casi sospetti i Carabinieri, impiegati nel dispositivo, hanno approfondito i controlli eseguendo perquisizioni per la ricerca di armi e droga, permettendo così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina per un totale di gr. 3,5. Nel complesso, 4 assuntori di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura – Ufficio Tossicodipendenze – di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo di cui all’art. 75 del DPR 309/90. Le pattuglie hanno posto particolare attenzione alla vigilanza della circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento. Sono state elevate infrazioni al codice della strada per guida senza copertura assicurativa, omessa revisione e guida con patente scaduta. L’attenzione dell’Arma di Anagni nella lotta ai reati predatori, resta alta e analoghi servizi proseguiranno anche nel corso dei prossimi fine settimana nell’intero territorio di competenza.

Redazione Digital